Aeroporti, Wizz annuncia un nuovo volo: Torino - Palermo

A partire dal prossimo 1 giugno, Wizz Air raddoppia le rotte nazionali da Torino, con un nuovo volo da e per Palermo. I voli saranno operati con quattro frequenze settimanali (martedi', giovedi', sabato e domenica). "Siamo molto soddisfatti - ha commentato l'amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno - dell'avvio del nuovo volo Torino-Palermo annunciato oggi da Wizz Air, che segna il rafforzamento della compagnia sul mercato dei collegamenti nazionali dal nostro scalo. Dopo la rotta per Bari, ora si aggiunge infatti il volo verso il capoluogo siciliano con quattro frequenze settimanali. Si tratta - aggiunge - dell'ennesima conferma del fatto che ci si attende una ripresa della domanda di viaggio sul segmento nazionale in vista della prossima stagione estiva, pur in un contesto ancora fortemente influenzato dalla crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19".