Covid, nel Ragusano accertati oltre 100 casi di variante inglese: è allerta

La variante inglese del Coronavirus è stata accertata nel Ragusano in più di cento persone contagiate. La conferma è arrivata dal Policlinico di Catania e si riferisce ai tamponi effettuati negli ultimi giorni. La percentuale di diffusione della variante inglese è di circa il 40 per cento rispetto al virus originario nel territorio ibleo. Anche l'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha confermato la presenza della variante inglese nel territorio.

E i positivi al Covid nel Ragusano salgono ancora. Sono 334 di cui 311 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale e 4 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti dall’inizio della pandemia sono 201 mentre i guariti in totale ad oggi sono 7.837. Ecco il dettaglio delle persone positive al Coronavirus nei comuni iblei: 20 Acate, 0 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 4 Giarratana, 13 Ispica, 14 Modica, 0 Monterosso, 23 Pozzallo, 62 Ragusa, 30 Santa Croce Camerina, 43 Scicli, 86 Vittoria.

La presenza massiccia della variante inglese accresce le preoccupazioni e, soprattutto, fa emergere comportamenti poco adatti al momento che si sta attraversando. Troppi giovani in gruppo, spesso con le mascherine abbassate, riunioni serali per le strade cittadine, pochi controlli. Visto l'andamento dei contagi e l'alta percentuale della variante inglese (un terzo del totale dei contagi) è necessario un giro di vite nei controlli e nelle sanzioni.