Vittoria, parte la progettazione per 26 chilometri di rete fognaria a Scoglitti

Parte a Vittioria una progettazione di ulteriori ventisei chilometri di nuove fognature, che si aggiungerà a quella già in via di conclusione per coprire tutto l’abitato della frazione balneare di Scoglitti. La Struttura del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, ha dato il via libera per implementare la progettazione in corso sull’intervento per il potenziamento e adeguamento del depuratore di Vittoria e per il completamento della rete fognaria di Scoglitti. L’obiettivo è il superamento della procedura riferita all’agglomerato di Vittoria, coinvolto nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea contro l’Italia (C-251/17) per il mancato trattamento delle acque reflue.

Diventano quindi circa 44 i chilometri di rete da progettare, assieme ai sei impianti di sollevamento previsti da progetto per convogliare le acque verso il depuratore, potenziato fino 78 mila abitanti equivalenti. Oltre 6 chilometri sono le condotte fognarie a gravità già previste e 11,5 quelle a pressione, cui si aggiungono oggi ulteriori 26 km di rete fognaria a gravità nelle ulteriori aree attualmente sprovviste nell’abitato di Scoglitti, che negli ultimi anni ha registrato una notevole espansione abitativa non sempre purtroppo seguendo la normativa vigente in tema di edilizia residenziale.

La firma del verbale, atto formale per l’avvio della nuova progettazione, è avvenuta oggi alla presenza del sub Commissario alla Depurazione Riccardo Costanza e della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria composta da Filippo Dispenza, Giovanna Termini e Gaetano D’Erba. Presenti per la Struttura Commissariale il Responsabile del Procedimento Cecilia Corrao (Sogesid), il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Giuseppe Iannazzo (Sogesid), il sovraordinato del Comune Giuseppe Grasso e il Dirigente del settore Ecologia, Giuseppe Giuliano.

La Commissione straordinaria di Vittoria aveva espressamente richiesto negli scorsi mesi al Commissario un’estensione della rete fognaria rispetto al progetto originario presentato dal Comune nel 2015 e acquisito dal Commissario, che permettesse di coprire anche una parte del territorio rimasto sprovvisto di rete. Il raggruppamento temporaneo (RT costituito tra C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico mandataria ed altri) dovrà procedere nei prossimi due mesi (30 giorni per le indagini, altrettanti per la progettazione) alla redazione del progetto esecutivo complessivo.