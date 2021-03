Sulle piattaforme digitali il nuovo brano del rapper catanese Zooka

La pioggia come simbolo di liberazione. È il messaggio racchiuso in “Non piove più”, nuovo singolo del rapper catanese Zooka, nome d’arte del ventenne Manuel Cottonaro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

«“Non piove più” è uno dei miei singoli più significativi – spiega l’artista - perché ho dato spazio alla penna cercando di scrivere, in poche righe, tutto ciò che ho subìto e superato durante la mia carriera».

«L’amore, il sentimento, il riscatto – aggiunge Zooka - sono elementi che mi hanno reso ciò che sono oggi. E in questo nuovo brano ho interpretato la pioggia come simbolo di liberazione da ciò che mi ha ferito, come una nuvola piena che non vede l’ora di gettare tutto via. È un nuovo inizio, un nuovo me».

Manuel Cottonaro, in arte Zooka, è un rapper catanese classe 2000. A 10 anni si immerge nel mondo della beatbox che lo spinge, a soli 14 anni, ad avvicinarsi sempre di più a registrare i suoi primi pezzi. Sono anni essenziali per la sua crescita musicale.

Un’immersione che mostra i suoi frutti nel 2018, quando pubblica “San Giovanni”, brano con cui lascia la sua impronta nella scena musicale siciliana. L’anno dopo pubblica “Chisti ca”.

Nel 2020 un nuovo passo in avanti: a marzo collabora con Skinny per il brano “Siciliano” e, pochi mesi dopo, a giugno, pubblica “Strada”.