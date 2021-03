Crescono i positivi 22.865 e 339 decessi: tante Regioni verso il rosso

Continua a crescere in Italia il numero dei positivi al Covid-19, 22.865 nelle ultime 24 ore, circa 2.000 in più di ieri. Le vittime sono 339 (ieri 347) e 232 gli ingressi in terapia intensiva. La tendenza espansiva del contagio porterà al ritorno in arancione e in rosso per numerose Regioni. Anche Macerata e Crescentino (Piemonte in rosso. Fontana, nuova ordinanza per portare la Lombardia in una posizione di arancione rinforzato con il rientro in dad per gli studenti. Domani primo vertice del commissario straordinario Figliuolo con le Regioni.

Intanto il governo ha proposto alle parti sociali la "possibilità di utilizzare i medici aziendali, per le vaccinazioni" per "garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al contagio". I medici di famiglia hanno chiesto un incontro al nuovo Commissario straordinario Figliuolo per avere chiarimenti sulla campagna vaccinale. Intanto, supera il milione e mezzo il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 4.841.993 le somministrazioni effettuate complessivamente.