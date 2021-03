Immagine candidato sindaco di Calascibetta con fotomontaggio disabili: indagini

Quattro giovani e meno giovani con disabilità mentale, immortalati accanto al candidato sindaco con l'intento di deridere e attaccare la sua campagna elettorale mettendolo alla berlina. Accade a Calascibetta, piccolo comune dell'ennese, dove si vota per il rinnovo dell'amministrazione e del consiglio comunale. Le elezioni erano previste per maggio ma sono state rinviate ad ottobre a causa della pandemia. I familiari di due dei ragazzi disabili, ritratti nel fotomontaggio con il candidato sindaco, Carmelo Lo Vetri, hanno presentato denuncia. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, dopo che il candidato Lo Vetri, ha postato sulla sua pagina Facebook una slide con la sua immagine al centro e le foto di 4 suoi sostenitori, che è stata poi modificata con quella dei 4 giovani disabili. Il troll diffuso all'inizio via WhatsApp, è diventato virale in poche ore e così le due famiglie si sono rivolte a un legale ed hanno presentato denuncia alla Procura di Enna. Lo sportello antiviolenza "Diana Enna" Co.Tu.Le-Vi, Contro tutte le Violenze,, ricevuta la segnalazione, ha definito "ignobile l'iniziativa avviata da ignoti che, mediante le piattaforme di messaggistica istantanea, strumentalizza l'immagine di soggetti fragili per ragioni politiche ", annunciando che tramite i propri legali segnalerà l'accaduto alle autorità competenti. "La politica non ha mai raggiunto livelli così bassi - ha dichiarato al quotidiano La Sicilia la sorella di uno dei giovani presenti nell'immagine - e chi ha fatto un gesto così spregevole deve solo vergognarsi. Colpire la disabilità è da vigliacchi".