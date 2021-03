Augusta, troppi furti in esercizi commerciali: in carcere Salvatore Vona

Nel pomeriggio di ieri, Agenti del commissariato di Augusta hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Vona Salvatore, 35 anni, augustano, poiché, è gravemente indiziato della commissione di svariati furti commessi nei mesi di gennaio e febbraio scorsi in diversi esercizi commerciali di Augusta.

La misura è stata notificata all’interessato nel carcere di Piazza Lanza ove lo stesso è detenuto per altri reati.