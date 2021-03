Ragusa, nuovo spettacolo in streaming della Compagnia Godot: "Il sipario di vetro"

È alle novelle di Luigi Pirandello che la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa dedica il suo prossimo impegno teatrale. Alla capacità di questo immenso autore di toccare ogni corda dell’animo umano attraverso gli interrogativi più profondi sul vero senso dello stare al mondo. Lo spettacolo s’intitola Il sipario di vetro e sarà proposto dal 7 marzo sulla pagina Facebook della compagnia ragusana. “Pirandello più si legge e più ci lascia degli interrogativi – commenta Vittorio Bonaccorso, protagonista e regista dello spettacolo – o meglio, dalle risposte fa nascere continue e sempre più complesse domande, così come deve fare ogni grande artista che si rispetti”. Progetto, adattamento testi e costumi sono di Federica Bisegna, anche lei impegnata sulla scena. La compagnia ragusana ha inoltre avviato una campagna di tesseramento soci per la Maison G.o.D.o.T.: in vista della riapertura dei teatri del prossimo 27 marzo, non sarà infatti ripresa la consueta stagione teatrale per la mancanza delle condizioni necessarie, tuttavia la Compagnia G.o.D.o.T. proporrà alcuni spettacoli nel suo nuovo spazio teatrale in via Carducci 273 a Ragusa, con ingresso riservato esclusivamente ai soci (prenotazione obbligatoria – numeri limitati nel rispetto delle disposizioni anti-Covid). Per richiedere l’ammissione si può mandare una email a info@compagniagodot.it, si riceverà un form da compilare e da reinviare. Le tessere potranno essere ritirate o direttamente in sede (Maison G.o.D.o.T. via Carducci 273) o nel negozio Beddamatri in via Coffa a Ragusa. Costo annuale tessera: 5 euro. Info 339 323 4452.

NELLA FOTO, Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna.