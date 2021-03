Vela, rinviata di 24 ore la regata nel Golfo di Sferracavallo per assenza di vento

Il comitato di regata del campionato nazionale 29er che sarebbe dovuto iniziare oggi con le prime prove a Sferracavallo ha deciso di rinviare l'inizio della manifestazione a domani per assenza di vento. Dopo un'attesa di tre ore e mezza al comitato non è rimasto altro da fare se non riprogrammare l'inizio delle regate. Secondo il programma domani andranno in acqua nel golfo di Sferracavallo, vento permettendo, una cinquantina di equipaggi. Le regate si potranno seguire in diretta su metasail.it.