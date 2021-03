Le maglie del Palermo Calcio diventano camici per l'ospedale dei bambini

"L'altra faccia della maglia" è il progetto che vede coinvolti la squadra di calcio del Palermo, il Rotary Club - Palermo Baia Dei Fenici e l'Azienda ospedaliera Arnas Civico per trasformare le maglie della stagione scorsa in camici per i piccoli pazienti dell'ospedale dei bambini. Le maglie ufficiali da gara rosanero si trasformano in capi da corsia per i bambini ricoverati con diverse patologie nei reparti dell'ospedale specializzato pediatrico "Di Cristina". La trasformazione è avvenuta con alcune modifiche sartoriali che hanno reso le casacche vestaglie ospedaliere e camici per i momenti in cui i piccoli pazienti dovranno sottoporsi a esami diagnostici o nel tragitto verso la sala operatoria. L'obiettivo è cercare di alleggerire il più possibile il peso emotivo della permanenza in ospedale, trasformando la quotidianità della degenza in momenti di distrazione. "Se ci viene offerta la possibilità di regalare un sorriso ai bambini - dice l'amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola - non ci tiriamo indietro. Per loro i giocatori sono eroi e modelli di riferimento. Dobbiamo essere sempre all'altezza delle aspettative dei più piccoli. Per questo, davanti a iniziative così virtuose, ci siamo oggi e ci saremo sempre".