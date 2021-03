Covid, Speranza firma ordinanza: Campania passa in rosso

Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre in zona rossa la Campania. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo.

"Il ministro Speranza ha detto che dopo Pasqua arriverà una 'grande ondata' di vaccini per tutta Italia e quindi, nonostante le difficoltà e disagi che stiamo vivendo, dobbiamo guardare verso un'assicurazione di questo genere. Poi, diamo tempo al nuovo commissario, generale Figliuolo, per orientarsi al meglio, ma mi sembra che sia già in linea e coerente con le cose che si debbono fare". Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale anti- Covid 19 per la Lombardia in un'intervista rilasciata a Lombardia Notizie Online, dopo aver partecipato oggi alla riunione tra Governo, Regioni, Commissario per l'emergenza e Protezione Civile.