Ragusa, scontro tra due auto in viale delle Americhe: due feriti

Due feriti, uno dei quali in prognosi riservata: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le otto di questa sera a Ragusa, in viale delle Americhe, vicino sl Centro Commerciale Ibleo. Per cause ancora da accertare si sono scontrate una Bmw e una Renault Clio. Sul posto sono intervenute tre ambulanze. I due feriti sono stati ricoverati all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa. Uno versa in gravi condizioni. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.

FOTO Franco Assenza.