Festival, Solarino e Misilmeri tifano per le loro star: Colapesce e Di Martino

Un'ottima performarce sul palco dell'Ariston di Sanremo, per Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, di Solarino e Antonio Di Martino, di Misilmeri in provincia di Palermo, alla vigilia della finalissima. Il brano della coppia siciliana "Musica leggerissima" è già diventato il tormentone di questa primavera e ha già conquistato tutte le radio private italiane. Per i due cantautori isolani un record l'hanno già conquistato. La loro canzone è la più passata del Festival nelle emittenti radiofoniche davanti Annalisa e Gaia e al sesto in assoluto su Spotify (dove guidano Michielin e Fedez, Madame e Maneskin). Colapesce in un intervista al Corriere della Sera ha detto: «Non siamo qui per fare la gara anche se sentiamo la tensione per le aspettative che si sono create e tutto è pesante». Al contrario della loro «Musica leggerissima», una celebrazione della forza salvifica delle canzoni che ci aiutano nei periodi bui e in quella depressione che hanno raccontato di aver attraversato loro stessi nei mesi del lockdown. «C’è bisogno di cure in questo momento storico», dice Colapesce. «Siamo sereni nel sapere che questa canzone dopo mesi che è stata solo nostra si libera di noi e noi di lei. Le auguro di diventare un classico», aggiunge Dimartino, subito rintuzzato da un «per restare umili» del collega. Su di loro c'è l'orgoglio di due piccole realtà: Solarino e Misilmeri. E perchè no: pure dell'intera Sicilia.

IL VIDEO - COLAPESCE E DI MARTINO SI ESIBISCONO ALL'ARISTON