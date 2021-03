Modica, Museo etnografico: ultima tappa in salita, giallo sui ritardi nell’apertura

Tutto pronto al Palazzo dei Mercedari di Modica per l’inaugurazione del museo etnografico “Serafino Amabile Guastella” dopo anni di lavori che hanno interessato l’edificio. L’ultima tappa ha riguardato la sistemazione delle botteghe artigiane, rappresentazione unica dei mestieri della Contea di Modica: testimonianze della grande operosità della popolazione di un territorio unico per storia e tradizioni culturali. Il Museo può, quindi, aprire le sue porte ai primi visitatori nell’attesa di potere ospitare i turisti provenienti da altre regioni italiane quando le regole dettate dalle restrizioni anti Covid lo consentiranno.

Malgrado sia tutto pronto, però, il Museo non apre. Perchè? Il motivo sembra da ricercare nei ritardi accumulati per un adempimento necessario: il passaggio al Comune degli arredi dall’Associazione Serafino Amabile Guastella, proprietaria, quindi, di tutto quello che contiene il primo piano del Palazzo dei Mercedari, vale a dire le botteghe artigiane. L’Associazione le detiene dal giorno dell’inaugurazione, il 3 giugno del 1978. A distanza di 43 anni da quella data, a rappresentare l’Associazione restano solo due soci (Grazia Dormiente ed Enrico Spadaro) legittimati a donare al Comune di Modica il patrimonio costituito, appunto, dalle botteghe artigiane: così, almeno, è stato concordato con l’Ente di Palazzo San Domenico a cui appartiene l’immobile di via Mercè e a cui spetterebbe anche decidere sulla gestione di un sito così importante, non solo per la città ma, anche, per l’intera Sicilia. Ora, però, sembrano sorte delle resistenze alla donazione che stanno facendo ritardare l’apertura del Museo. Un luogo di cultura bloccato inopinatamente e ancora negato alla fruizione del pubblico.

Concetto Iozzia