Zecche al liceo Scientifico di Floridia, si corre ai ripari (IL VIDEO)

Non c'è pace al liceo Scientifico 'Leonardo da Vinci' di Floridia. Dopo i casi di covid, sempre sotto controllo, adesso anche le zecche. I parassiti sarebbero entrati nell'edificio a poche centinaia di metri da viale Vittorio Veneto, provocando la reazione degli studenti e degli stessi genitori, alcuni dei quali hanno segnalato l'invasione dei parassiti all'interno della struttura anche agli uffici comunali. C'è stato anche un giorno di sciopero da parte dei ragazzi e delle ragazze liceali e secondo quanto si apprende, il dirigente scolastico avrebbe provveduto alla disinfestazione dei locali. Ma tutto ciò non sarebbe bastato. "La vicenda - dice l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Paola Gozzo - mi era stata segnalata da una mamma. Ne ho parlato con il sindaco Carianni, ma noi come amministrazione comunale non abbiamo competenze sulla scuola che è di proprietà della ex Provincia regionale. Tuttavia - prosegue l'assessora - non resteremo a guardare e lunedì provvederemo ad una disinfestazione nell'area circostante il liceo, dove ci sono lotti di terreno fitti di erbacce e sterpaglie".