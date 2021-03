Covid, nel Ragusano 353 positivi e 63 soltanto a Scicli

Cresce ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano: sono 353 . In isolamento domiciliare 326 persone, 4 nella Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo di Ibla, e 23 nei reparti Covid. Nessun decesso per cui il numero dei morti dall'inizio della pandemia è di 201. Apprensione per il dato di Scicli dove i contagi crescono: sono 63. Questi i numeri dei positivi nei comuni iblei: 23 Acate, 0 Chiaramonte Gulfi, 14 Comiso, 4 Giarratana, 13 Ispica, 14 Modica, 0 Monterosso, 24 Pozzallo, 60 Ragusa, 32 Santa Croce Camerina, 63 Scicli, 79 Vittoria.