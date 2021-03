Gela e Comiso: strategie comuni attorno all'aeroporto "Pio La Torre"

Ripartire dalle bellezze e dalle peculiarità dei territori, facendo sistema per utilizzare al massimo delle loro potenzialità le infrastrutture e migliorarle laddove manchi una rete. Gela e Comiso unite per ricominciare, letteralmente, a volare, grazie alle opportunità che offre lo scalo Pio La Torre. Dall'aeroporto ibleo è partita la continuità territoriale di Alitalia che, dal dicembre scorso e per 3 anni, metterà in collegamento la Sicilia con Roma e Milano a tariffe calmierate per i siciliani: 50 euro per la Capitale, 80 per il capoluogo della Lombardia. Un'opportunità più unica che rara, per questo ieri il Sindaco di Gela. Lucio Greco, e il vice, Terenziano Di Stefano, hanno incontrato il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e i vertici di Soaco, il Presidente Giuseppe Mistretta e l'AD Rosario Dibennardo. Sul tavolo le strategie da attuare per fare fronte comune e sfruttare al meglio quella che Mistretta ha definito “la porta d'ingresso dell'Europa”.

“Gela è una delle realtà più importanti a noi vicine, - ha dichiarato il Sindaco Schembari – con suggestivi angoli da far conoscere a tutto il mondo e tante iniziative in cantiere che possono richiamare turisti e visitatori da ogni dove. Quale miglior viatico se non un aeroporto distante pochi chilometri? Chi atterra al Pio La Torre, deve poter sapere con facilità cosa andare a visitare e come fare per raggiungere i posti in questione. Pertanto, è essenziale la comunicazione tra gli Enti e insistere con la Regione affinchè si possa migliorare il trasporto pubblico locale, con interventi sulle arterie stradali e corse ad hoc in base agli orari dei voli”.

NELLA FOTO, i sindaci di Gela e Comiso.