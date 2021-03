Droga a Catania, 1,2 chili di marijuana nella Fiat Panda:finisce in carcere

Santo Leone, 41 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze da carabinieri del nucleo operativo della compagnia Catania Fontanarossa in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip. Secondo l'accusa, sarebbe l'uomo che il 7 novembre scorso era a bordo di una Fiat Panda posteggiata in via San Jacopo utilizzata come 'deposito' di droga al cui interno militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 1,2 chilogrammi di marijuana, dalla quale, secondo stime degli investigatori, sarebbero state ricavate 5.113 'dosi', un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Ad 'incastrarlo' le sue impronte digitali rilevate da carabinieri del Ris di Messina sugli involucri che contenevano la marjuana. Dopo l'arresto Leone è stato condotto in carcere.