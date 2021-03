Festival Sanremo, al rapper palermitano Shorty il premio della Sala stampa

Il cantautore, rapper e producer palermitano Davide Shorty, secondo al festival di Sanremo nelle nuove proposte col brano "Regina", ha vinto il premio della sala Stampa "Lucio Dalla", il "Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie 2021" e il "Premio Lunezia per Sanremo 2021" per il valore musical-letterario. Il brano "Regina" sarà contenuto nel nuovo album dell'artista, "fusion." (Totally Imported/The Orchard), in uscita il 30 aprile.