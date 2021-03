La panchina del Catania è in bilico, domani i rossazzurri a Bisceglie

Panchina in bilico per Giuseppe Raffaele costretto a far punti per la crisi in casa Catania. Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, il tecnico ha convocato 20 giocatori per la sfida al Bisceglie, in programma domenica 7 marzo alle 15.00 allo stadio "Gustavo Ventura" e valevole per la ventinovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Squalificato Pinto, tra gli indisponibili anche Volpe e Reginaldo: il primo risente dei postumi di una distorsione alla caviglia destra, il secondo ha riportato una lieve contrattura; entrambi lavoreranno a parte a Torre del Grifo, nei prossimi giorni, e recupereranno in tempo per la gara con il Teramo. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Puglia.