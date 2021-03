Covid in Sicilia, 592 nuovi casi e 10 decessi: a Palermo 254 positivi

Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.223. Il numero degli attuali positivi è di 19.727, con decremento di 2.951 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.533. Negli ospedali i ricoverati sono 783, sette in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 121, uno in più.

. La distribuzione nelle province vede Palermo con 254 casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45, Enna 11.

Il presidente della Regione Nello Musumeci con una ordinanza ha prorogato i controlli anti-Covid per chi arriva in Sicilia. La precedente è scaduta ieri. Restano dunque le verifiche in porti e aeroporti avviate fin dall'estate scorsa, intensificate a dicembre e che la Regione ha deciso di mantenere anche in questi mesi. Nelle ultime settimane, inoltre, tutti i punti di controllo e i drive-in possono contare anche su tamponi di nuova generazione. La Regione Siciliana ricorda che, chi fa il proprio ingresso nell'isola, è tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Questa misura non è prevista per i pendolari che hanno lasciato l'Isola per un periodo inferiore ai quattro giorni. Intanto, prosegue l'attività degli hub nell'ambito della campagna vaccinale. A quelli già operativi a Palermo e Catania, domani si aggiungerà anche la struttura di Siracusa. A Capaci (Pa) diversi casi di positivi in una scuola tra insegnanti e studenti hanno convinto il sindaco Pietro Puccio a disporre la chiusura della sede centrale della Direzione Didattica "Alcide De Gasperi", in corso Isola delle Femmine. I contagi riguardano una docente e diversi alunni.