Sanremo, il brano di Colapesce - Di Martino sbanca sui social: è Alan Sorrenti 2.0

"Alan Sorrenti 2.0, si attacca bene ai neuroni, batto il tempo e questo è quel che serve a una canzonetta". Il brano 'Musica leggerissima' di Colapesce e Dimartino riscuote un grande successo sui social. Forse anche per le sonorità antiche al punto che su Twitter un utente scrive: "Dovete vincere perchè ho voglia di sentire i vostri pezzi per i prossimi 10 anni, venire ai concerti e rivivere il sogno degli anni 80". Altri azzardano: "Ma e' la cover di 'Stasera che sera'?" o "Ma solo a me viene in mente 'Figlio di un re' di Cremonini quando sento Colapesce e Dimartino?". Un terzo utente chiude il discorso: "Mi dispiace ma questi sono gli Empire of the Sun".