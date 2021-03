Elezioni, a Pachino un patto di ferro tra le coalizioni Spiraglia - Maione

Non c'è ancora certezza quando i poco più di ventimila cittadini di Pachino potranno andare alle urne per eleggersi un sindaco ed i loro rappresentanti in Consiglio. Il decreto nazionale ha già spostato le elezioni amministrative al prossimo autunno. La Sicilia, potrebbe però, sfruttare la propria Autonomia regionale per non stravolgere le date delle scadenze naturali dovendo ancora fare le elezioni di secondo livello per i Liberi Consorzi, ex Province. Tocca al governo Musumeci dire l'ultima parola sulle elezioni, tenendo in considerazione i numeri dei contagi da covid che oggi sono tra i più bassi d'Italia. Tuttavia a elezioni ancora non indette, la campagna elettorale va spedita come un treno dell'alta velocità. Secondo i rumors della politica locale, venerdì sera sarebbe stato chiuso l'accordo tra la coalizione che sostiene l'imprenditore Alfredo Spiraglia con quella dell'ex sindaco, il commercialista, Angelo Maione. I diretti interessati non confermano, nè smentiscono l'intesa. Ma chi avrebbe partecipato all'incontro giura che l'accordo è stato sancito al 99%, mancano soltanto i dettagli. Si tratterebbe di un ampio schieramento formato da Movimenti e Civiche che aprono all'associazionismo, al volontariato, a uomini e donne che si riconoscono nella società civile. Verranno formati dei tavoli di lavoro per stilare un programma condiviso. Se l'intesa verrà confermata nelle prossime ore o nei prossimi giorni, la competizione elettorale per gli avversari dell'accoppiata Spiraglia-Maione sarebbe tutto in salita.