Buscemi, alla guida del bus dei pendolari senza mascherina: multato

Era alla guida di un bus di linea che trasportava 26 studenti pendolari ma non indossava la mascherina per prevenire il contagio da Covid. I carabinieri hanno multato per questo il conducente del mezzo nei pressi di Buscemi nel Siracusano. In regola invece tutti i ragazzi che avevano rispettato le regole contro la pandemia.

I Carabinieri hanno così sanzionato amministrativamente il conducente dell’autobus e sensibilizzato gli studenti a bordo a non abbassare la guardia indossando sempre la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale per limitare il rischio di contagio.