Lo sgombero a Cassibile, il Pd chiede intervento Protezione civile e Cri

"Chiediamo l'intervento della Protezione Civile Regionale e della Croce Rossa e l'avvio della procedura prevista e codificata per situazioni emergenziali di questa natura". Lo scrivono in una nota Fausto Raciti, parlamentare del Partito Democratico, e Santino Romano, segretario cittadino del Pd di Siracusa in merito alla questione dei lavoratori stagionali e lo sgombero avvenuto ieri a Cassibile, frazione della città di Siracusa. "Dal punto di vista delle responsabilità - proseguono - è una situazione difficile: la Prefettura chiede un maggior intervento da parte del Comune di Siracusa e stimola i Comuni limitrofi a fare la propria parte, l'amministrazione comunale, a sua volta, non ha strutture e mezzi a disposizione e su tutta la vicenda aleggia l'ombra del caporalato, così come dichiarato anche dalla Cgil. Il principio da difendere è che di tutto questo non possono e non devono essere i lavoratori a farne le spese. "Si convochi subito un tavolo che metta insieme aziende, sindacato, politica e istituzioni, forze dell'ordine, Inps, Ufficio e Ispettorato del Lavoro così come previsto dalle norme di legge, per cercare rapidamente una soluzione al problema. Tutele, rispetto dei contratti da parte delle aziende e alloggi dignitosi ai braccianti impiegati. Questo è quello che serve, e che le istituzioni sono tenute a garantire", concludono Romano e Raciti.