Il Papa prega a Mosul per le vittime e chiede rispetto per le donne

Il Papa prega a Mosul per le vittime tra le macerie della guerra ed invoca la pace, riaffermando "la convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio". Sulla Piana di Ninive assicura: "Il terrorismo non ha mai l'ultima parola", poi un appello perché si rispettino le donne. "Continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite. Che le donne siano rispettate e tutelate! Che vengano loro date attenzione e opportunità!". L'ultimo appuntamento del suo storico viaggio in Iraq la messa nello stadio di Erbil, con la presenza di 10 mila fedeli.