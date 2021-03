Il ministro Speranza: entro l'estate vaccini per tutti

Il prossimo trimestre sarà decisivo sul fronte vaccinazioni, spiega il ministro della Salute Speranza, poiché ci si aspetta l'arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e si punta a raggiungere almeno metà della popolazione. Il ministro conta che entro l'estate tutti gli italiani che lo vogliano possano essere vaccinati. Da domani o dopodomani, annuncia anche, la circolare per l'utilizzo dell'AstraZeneca su tutte le fasce generazionali, anche gli over 65.

Ci sono nuove evidenze in questo senso è c'è già un parere del Css. "Sono aperto al vaccino russo Sputnik purchè le verifiche ed i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine; quando avverrà questo per il vaccino russo noi siamo pronti a collaborare con le autorità russe per rafforzare la produzione". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3. L'obiettivo, ha detto Speranza, "è vaccinare il più possibile, non hanno senso barriere di natura nazionalistica".

Il Viminale ordina intanto più controli sulla movida. In vigore il dpcm che da domani farà cambiare il colore delle regioni. -