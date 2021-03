Microcellulare sequestrato in una cella del carcere di San Severo

La polizia penitenziaria ha sequestrato nei giorni scorsi un microcellulare all'interno di una cella del carcere di San Severo (Foggia). Il telefono, provvisto di sim card e cavetto usb per ricaricarlo, era stato nascosto in una mensola di legno. A darne notizia è il Segretario regionale della Cgil polizia penitenziaria, Gennaro Ricci. "Questa operazione - afferma Ricci - fa parte di una serie di importanti attivita' che il personale di Polizia Penitenziaria di San Severo sta effettuando da tempo per arginare l'introduzione illecita nel carcere di strumenti e sostanze illecite", conclude. Il microtelefono è stato sottoposto a sequestro e due detenuti sono stati denunciati.