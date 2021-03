Pesante battuta a vuoto del Palermo: incassa 4 gol a Castellammare di Stabia

Pesante sconfitta casalinga per il Palermo superato per 4-2 al "Barbera" da una concreta Juve Stabia che finalizza tutte le sue occasioni, complice una difesa rosanero distratta. Passano appena 6' e il Palermo passa in vantaggio: Luperini ruba palla al limite dell'area e si presenta da solo davanti a Russo superandolo con il sinistro. I rosanero si mantengono costantemente in avanti, avrebbero un paio di occasioni per raddoppiare, ma subiscono il pari: al 27' Berardocco, con un tiro di prima intenzione da fuori area, sorprende Pelagotti infilandolo nell'angolino sinistro. Inizia la ripresa e al 3' la Juve Stabia passa in vantaggio con Fantacci che finalizza uno scambio con Guarracino; l'azione era probabilmente viziata da un fallo su Luperini. Al 22' il tris delle "Vespe": Scaccabarozzi scambia con Marotta che all'altezza del dischetto supera con il piatto Pelagotti. Il Palermo prova a reagire, ma il palo dice di no a Rauti, appena entrato. Al 26' il quarto gol dei campani ancora con Marotta che si ritrova da solo davanti a Pelagotti e lo supera per la doppietta personale. Al 38' in gol il Palermo con Luperini che si fa trovare pronto sul secondo palo su cross di Santana. In pieno recupero Palermo in dieci per l'espulsione di Lucca, autore di una reazione dopo aver subito fallo.