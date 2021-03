Catania scatenato nel secondo tempo: cala il tris al Bisceglie fuori casa

Il Catania spezza il digiuno e torna a vincere espugnando il Ventura di Bisceglie con il risultato finale di 0-3. I padroni di casa tengono botta per un’ora, poi si sciolgono improvvisamente come neve al sole e per gli etnei comincia la festa. Al 62’ ci pensa Silvestri ad aprire le danze deviando in rete un calcio di punizione battuto da Maldonado. Due minuti più tardi gli uomini di Raffaele concedono il bis con Russotto che recupera un pallone malamente perso da Altobello e punisce per la seconda volta i nerazzurri stellati. All’appello manca solamente Di Piazza che al 71’ si vede annullare il tris per una segnalazione di fuorigioco, l’attaccante si riscatta con gli interessi sessanta secondi dopo con un’azione fotocopia della precedente, l’unica differenza è che stavolta il numero 33 parte in posizione regolare e per Spurio non c’è più nulla da fare. Al 76’ Rosaia va per il poker, il portiere di Papagni gli dice di no: per oggi ne ha già incassati abbastanza di gol. Nel recupero Confente conserva il clean sheet deviando con la punta delle dita il tiro di Makota. Un successo importante per Raffaele per una vittoria che mancava da 5 giornate.