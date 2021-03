Covid, nel Ragusano troppi positivi: alcune città rischiano la zona rossa

Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid nel Ragusano: secondo l'ultimo report dell'Asp i positivi sono passati in 24 ore da 353 a 389: 359 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati e 5 nella Rsa del Maria Paternò Arezzo di Ibla. Secondo i parametri utilizzati dal governo per classificare le zone rosse (250 positivi per ogni 100.000 abitanti) la città di Santa Croce Camerina (35) dovrebbe già essere classificata come tale, ad alto rischio invece Scicli con 66 casi e Acate con 25 positivi. Preoccupa Ragusa, che diventa la prima città per casi di coronavirus in provincia dove la curva epidemica nelle ultime 24 ore sembra essere in netto rialzo con 84 casi superando Vittoria (74). I numeri restano stabili a Modica e Comiso ma aumentano leggermente a Ispica. Chiaramonte Gulfi non è più Covid free con un nuovo caso di positività. Si complica la situazione anche negli ospedali.

Questa la suddivisione dei positivi nei comuni iblei: 25 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 4 Giarratana, 15 Ispica, 14 Modica, 0 Monterosso, 25 Pozzallo, 84 Ragusa, 35 Santa Croce Camerina, 66 Scicli,

74 Vittoria.

Dall'inizio della pandemia i guariti sono 7873 mentre i morti sono 202; l'ultimo decesso si è registrato all'ospedale di Vittoria dove è morto un uomo di 89 anni.