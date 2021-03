Ascesa dell'Etna: primi allenamenti di Sulsenti

Primi allenamenti per il ragusano Salvatore Sulsenti, che si prepara alla sua ascesa dell’Etna del 27 marzo prossimo. Trentacinque chilometri attraverso i Comuni etnei, per un dislivello di 1910 metri. Una vera impresa con il vulcano che non cessa di farsi notare. “La strada è ricoperta di sabbia lavica, soprattutto ai bordi, dove devo camminare – racconta Salvatore – Questo la rende sicuramente scivolosa da percorrere”. Altra difficoltà è la salita, che, in fase di allenamento, si fa sentire con qualche dolore muscolare. C’è bisogno di un allenamento specifico per quel tipo di pendenza e per questo Salvatore in questi giorni è a Catania. Già nel primo allenamento ha percorso la quasi totalità dei 35 chilometri fino al rifugio Sapienza.