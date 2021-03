Lega Sicilia, Francesca Donato responsabile regionale per l'Economia e le Politiche Europee

La deputata europea Francesca Donato è la responsabile per l’Economia e le Politiche europee della Lega Sicilia. "L’onorevole Donato - afferma il segretario regionale della Lega, Nino Minardo - a Bruxelles fa parte delle Commissioni parlamentari per le politiche economiche e monetarie e per lo sviluppo regionale dunque la sua esperienza e le sue capacità saranno preziose per il lavoro che il partito sta sviluppando nella nostra regione. Puntiamo moltissimo sul suo contributo di nel nuovo progetto di sviluppo economico e sociale della Sicilia e nella programmazione e gestione di tutte le risorse europee da qui ai prossimi anni. L’incarico a Francesca Donato è fondamentale nel quadro del “Dossier Sicilia” che ho già consegnato a Matteo Salvini, e in cui abbiamo individuato le priorità di spesa del “Recovery Plan” in Sicilia".

Continua, intanto, il completamento dell'organico della Lega in Sicilia grazie al lavoro del segretario regionale: Alessandro Porto, assessore al Comune di Catania, è il nuovo coordinatore politico in Provincia di Catania ed affianca alla guida della Lega Anastasio Carrà, responsabile provinciale del partito.

NELLA FOTO, Nino Minardo e Francesca Donato.