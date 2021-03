L'8 marzo, striscione a Crotone con i nomi delle vittime di femminicidi

Un'azione simbolica per ricordare che l'8 marzo è tutti i giorni. E' quella attuata dal collettivo Femin, collettivo femminista intersezionale, che stamani, in Piazza della Resistenza a Crotone e lungo il corso principale della città, Via Vittorio Veneto, ha realizzato uno striscione lungo quanto la lista dei femminicidi degli ultimi due anni in Italia. Striscione che è stato incollato sulle basole dell'isola pedonale di via Veneto per essere visto e "sofferto" da tutti e tutte nel passeggio domenicale. "A Crotone - scrive il collettivo Femin - dietro un apparente tranquillità mediatica e serenità cittadina ci sono in realtà un centro antiviolenza e due associazioni ogni giorno piene di donne in difficoltà, che hanno subito violenza o molestie, che stanno subendo pressioni, che hanno paura di essere uccise. Ed è per questo che vogliamo con questa azione, a Piazza della Resistenza, levare il velo di omertà su tutto ciò che le donne e le persone non binarie di questa provincia subiscono tutti i giorni e di cui le istituzioni sono le prime responsabili".