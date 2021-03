L'8 marzo, Bonetti: violenza alle donne emergenza nazionale

"La violenza sulle donne e' una tragedia e un'emergenza nazionale. La dimensione della diseguaglianza e della discriminazione purtroppo e' spesso anche il terreno su cui questa violenza si innesta, quindi promuovere la bellezza femminile come valore per tutta la comunita', rimuovere ogni forma di diseguaglianza e discriminazione, in particolare economica, significa togliere alcune delle premesse per la violenza". Cosi' la ministra delle Pari opportunita' e la famiglia, Elena Bonetti, a Uno mattina. "Poi c'e' un processo culturale - aggiunge - che richiede la sinergia di tutti i soggetti coinvolti. Stiamo ricostituendo con tutta la rete dei centri violenza, delle case rifugio, il mondo della sanita' e della scuola la nuova cabina di regia con la quale scriveremo le azioni di contrasto da qui ai prossimi tre anni".