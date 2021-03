I faraglioni, la tonnara di Scopello e la riserva dello Zingaro nella fiction Rai “Makari”

Alla scoperta di scorci magici di Castellammare del Golfo nella serie tv che raccoglie il testimone di “Montalbano”. I faraglioni e la tonnara di Scopello, la riserva dello Zingaro, la cala marina ed altri incantevoli scorci di Castellammare del Golfo protagonisti della serie tv Màkari in onda su Rai1 con le prime due puntate di lunedì 15 e martedì 16 marzo, dalle ore 21,25. Quattro prime serate per la serie tv prodotta da Carlo Degli Esposti per Palomar e realizzata in collaborazione con Rai Fiction. Tratta dalle opere del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, la fiction girata lo scorso anno in più località del territorio come Scopello, la riserva dello Zingaro e la cala marina, vanta la regia di Michele Soavi ed il protagonista della serie è il noto attore palermitano Claudio Gioè. La sceneggiatura è curata da Francesco Bruni.