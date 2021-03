Pallavolo, B1 femminile: la Pvt Modica si arrende alla capolista Messina con l'onore delle armi

Sicom Messina 3

Egea PVT Modica 1

Sicom Messina: Bilardi 5, Escher 11, Giordano 1, Iannone 14, Composto 9, Marino 13, Giudice (L1), n.e.: Rotella, Pugliatti, Torre, Gueli (L2), Boffi, Bontorno. All. Nino Gagliardi.

Egea PVT Modica: Fabbo, Asero, Ferro 15, Turlà 3, Liguori 15, Gridelli 13, D'Antoni 1, Capponi 1, Giardi 7, Leandri 4, Ferrantello (L), n.e.:Dell'Ermo. All. Enrico Quarta.

Arbitri: Claudio Spartà e Rosa Elisa Saba Privitera.

Note: Parziali 25/21, 20/25, 25/21, 25/16

Battuta d'arresto, nel campionato di B1 femminile di volley, per l'Egea PVT Modica, che al “PalaTracuzzi” di Messina si arrende dopo poco più di due ore di gioco alla capolista Sicom. Una sconfitta con l'onore delle armi quella subita dalle biancorosse di Enrico Quarta che hanno giocato per lunghi tratti alla pari delle loro avversarie, che hanno dimostrato nervi più saldi delle modicane e hanno approfittato prontamente del calo mentale delle biancorosse nel quarto set per chiudere i conti e ottenere tre punti utili per restare in vetta alla classifica.