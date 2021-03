Tim investe 5 milioni di euro per il cablaggio della fibra a Modica

Tim avvia a Modica un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di 5 milioni di euro e in sinergia con l'amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città del Ragusano, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del gruppo Tim che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Ftth (Fiber to the home) secondo il modello del co-investimento 'aperto' previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. I lavori sono partiti, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 16.000 unità immobiliari alla conclusione del piano. "Una delle cose che quest'anno passato in emergenza sanitaria ci ha fatto scoprire è l'importanza di una tecnologia efficiente per la vita di tutti i giorni - ha dichiarato il sindaco Ignazio Abbate - la necessità di avere connessioni veloci è diventata più impellente, a tratti fondamentale, per l'aumento del ricorso allo Smart working".