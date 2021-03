Catania, le mani della mafia sulle bancarelle della "Fera o Luni"

Beni per mezzo milione di euro sono stati sequestrati dalla polizia di Stato, su delega della Dda di Catania, a Giovanni Pantellaro, 57 anni, detenuto, appartenente alla cosca mafiosa Cappello-Carateddi. Sigilli a tre imprese individuali nel settore dell'abbigliamento e casalinghi, attive nel mercato all'aperto della Fiera di piazza Carlo Alberto, una villetta in zona Ippocampo-San Francesco alla Rena (acquistata nel 2012), un appartamento e un garage nei pressi di viale Rapisardi (acquistati nel 2016) nonchè rapporti bancari intestati a familiari. Accertate le infiltrazioni della criminalità organizzata catanese nello storico mercato della cosiddetta "Fera o Luni" di Catania, evidenziando l'interesse dell'organizzazione mafiosa a mantenere il controllo di determinate attività commerciali di vario genere, comprese bancarelle e ambulanti, acquisendo autorizzazioni e concessioni amministrative intestate anche a terzi. Pantellaro, figura apicale dei Cappello-Bonaccorsi, come riconosciuto da diversi collaboratori di giustizia, in particolare del gruppo organizzato e diretto da Salvatore Massimiliano Salvo, detto 'Massimo u Carruzzeri' (attualmente al 41 bis), per aver preso il posto di Salvatore Giuseppe Lombardo, detto 'Salvuccio u Ciuraru', dopo l'arresto di quest'ultimo. L'uomo era stato arrestato nell'operazione antimafia "Camaleonte" del 23 giugno 2020.