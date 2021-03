Discarica abusiva in fiamme a Mascali: un denunciato

Una discarica abusiva di rifiuti pericolosi, alcuni dei quali in fiamme all'arrivo dei militari, è stata scoperta dalla Guardia Costiera di Riposto (Catania) nel territorio del comune di Mascali, in località Sant'Anna, nei pressi del depuratore consortile, vicino il Torrente Macchia. L'intervento tempestivo dei militari, che hanno chiesto l' intervento dei Vigili del Fuoco, ha evitato che l'incendio interessasse anche le aree boschive limitrofe. Dopo la messa in sicurezza, le aree, con rifiuti speciali e pericolosi come latte di vernici, sanitari, mobili, pneumatici di autovetture, materiali di risulta edilizi e rifiuti Raee, sono state delimitate. I militari hanno denunciato gli ignoti autori del rogo.