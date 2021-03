Modica, controlli anti Covid: multati dalla Finanza titolare e clienti di un bar

Sabato sera, intorno alle 20, i finanzieri della Tenenza di Modica sono intervenuti in un noto bar della città, all’interno del quale è stata accertata la presenza di clienti, nei cui confronti avveniva la somministrazione con servizio al tavolo ben oltre l’orario consentito dalle vigenti misure emergenziali. Sette clienti sono, dunque, stati identificati e nei loro confronti è stata irrogata la sanzione amministrativa di 400 euro. Sanzionato anche il titolare del bar, nei cui confronti, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è stata altresì disposta la chiusura provvisoria dell’esercizio per cinque giorni. Nel caso del bar di Modica è stato necessario sanzionare e chiudere provvisoriamente il locale, per interrompere un comportamento che, oltre a non rappresentare un buon esempio soprattutto per i più giovani, è risultato particolarmente irrispettoso nei confronti di tutti gli esercenti che si attengono scrupolosamente alle stringenti ma indispensabili regole imposte dal periodo emergenziale.