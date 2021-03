Zecche al liceo di Floridia? Il preside: "La scuola sanificata ogni giorno"

"Nessun problema igienico-sanitario al liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Floridia". Lo ha detto questa mattina il dirigente scolastico dell'Istituto Marcello Pisani, a Nuovo Sud. Il preside ha qualche perplessità sulla presenza di zecche nella sua scuola e spiega anche i motivi. "Non credo che questo sia un periodo di zecche - afferma il dirigente scolastico - e non credo che la scorsa settimana questi parassiti siano entrati a scuola. Voglio tranquillizzare gli studenti e loro famiglie che la scuola, anche per gli effetti del covid -19, viene sanificata ogni giorno, garantendo così il massimo dell'igiene come accertato pure dalle autorità sanitarie". Marcello Pisani ha pure qualche perplessità sul video pubblicato, dove a suo dire non si tratterebbe del 'Leonardo Da Vinci'. "Su questo argomento - prosegue - non ho le prove per sostenerlo, ma posso con certezza dire che non si tratta di una zecca e non è un filmato girato nel nostro istituto".

Tuttavia non si tratta di una fake, anche perchè una mamma la scorsa settimana aveva segnalato la presenza di questi parassiti pure all'assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Paola Gozzo, che ha puntualizzato che l'amministrazione comunale non ha competenze sul 'Leonardo Da Vinci', in quanto l'istituto è di proprietà del Libero Consorzio di Siracusa.

Il 'caso' probabilmente è stato 'gonfiato' più di quanto meritasse. Forse per 'conquistare' un altro giorno di vacanza in tempi di pandemia.

(Nella foto il dirigente scolastico del liceo Scientifico di Floridia, Marcello Pisani)