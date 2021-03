Le donne di Floridia in politica: "Sì a una Commissione per le pari opportunità"

Le donne impegnate in politica a Floridia con ruoli di assessore e consiglieri comunali, hanno diffuso un documento nella giornata dell '8 marzo. Il documento porta la firma delle assessore Marieve Paparella e Paola Gozzo, le consigliere comunali Marzia Scalora, Giuseppina Garofalo, Elena Leotta e Barbara Di Mauro.

"Le donne della giunta comunale di Floridia e tutte le consigliere elette in consiglio comunale, hanno scelto di ricordare la Giornata internazionale dedicata alla donna con la sottoscrizione di un documento condiviso.

“Siamo convinte che non bastino auguri e gesti simbolici - hanno sottolineato -, nè manifestazioni o eventi, ma servono da parte delle Istituzioni azioni concrete mirate al raggiungimento di una piena parità. Riteniamo, al di là delle posizioni politiche espresse in consiglio comunale, di firmare un programma trasversale che permetta a tutte di impegnarci in progetti per il raggiungimento della parità di genere”.

Tra le proposte la prima è quella di dare seguito all’articolo 12 dello statuto comunale e istituire la Commissione Pari Opportunità. Inoltre si propone l’incremento della toponomastica al femminile e di intitolare eventuali spazi e sale istituzionali alla donne che si sono distinte nella storia. v“Ci impegniamo altresì, in sinergia con le associazioni territoriali, ad avviare uno sportello di orientamento e di ascolto che possa dare supporto alle donne per l’inserimento in attività lavorative e di formazione. Desideriamo ringraziare il presidente del consiglio comunale Salvo Pappalardo e il sindaco Marco Carianni per il supporto concreto alle nostre proposte".

(Nella foto la consigliera comunale a Floridia, Giusy Garofalo)