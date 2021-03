Siracusa, non si rassegna alla fine della love story: denunciato per molestie

Un 42enne è stato denunciato a Siracusa per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Paternò: l'uomo non si è rassegnato alla fine della relazione con la 26enne e continua a molestarla e minacciarla. E' stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere in quanto, a seguito di perquisizione del veicolo, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball.