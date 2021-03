Covid, nel Ragusano contagi in aumento: sono 393 i positivi

Ancora in salita la curva dei contagi nel Ragusano: i positivi al coronavirus sono 393 di cui 363 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati in ospedale e 4 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti, dall'inizio della pandemia, sono 202, i guariti 7.880. Ecco i dati dei 12 comuni iblei: 31 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 15 Comiso, 4 Giarratana, 15 Ispica, 14 Modica, 2 Monterosso Almo, 25 Pozzallo, 83 Ragusa, 35 Santa Croce Camerina, 65 Scicli, 73 Vittoria

Questi, infine, i numeri dei test Covid: 99.742 tamponi molecolari, 22.311 test sierologici, 218.210 test rapidi per un totale di 340.210.