Modica, al via i lavori per la rimozione della passerella di via Castello

Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione della passerella in cemento che è servita per restaurare un antico palazzo prospiciente la via Castello. Gli operai che stanno provvedendo alla sua rimozione con grande cautela, sono riusciti a non intaccare minimamente la pavimentazione sottostante,grazie ad una pellicola stesa a suo tempo, prima di iniziare i lavori. “L’opera di valorizzazione del nostro centro storico – commenta il Sindaco Abbate - passa anche attraverso questi particolari che possono fare la differenza. La rimozione di questa passerella restituisce uno scorcio molto suggestivo di Via Castello che a sua volta era stata “abbellita” grazie ai lavori di restauro di un antico palazzo nobiliare, motivo per cui era stata installata tale opera provvisoria. Grazie alla cura con la quale era stata installata, oggi è stata possibile rimuoverla senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente”.