L’atleta della Passalacqua Ragusa, Marzia Tagliamento, a seguito dell’infortunio al ginocchio riportato in occasione della gara interna con San Martino di Lupari dello scorso 20 febbraio, sarà operata venerdì 12 marzo a Reggio Emilia, presso la clinica Villa Salus dall’equipe diretta dal prof. Rodolfo Rocchi. La società ragusana rivolge un grande in bocca al lupo a Marzia ed un pronto ritorno in campo.