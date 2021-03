Manifestazione a Torino contro il lockdown: scattano misure cautelari

Dalle prime ore dell'alba e' in corso a Torino un'operazione della Squadra mobile relativa ai fatti avvenuti il 26 ottobre scorso, quando in centro citta' si svolse una grande manifestazione contro le restrizioni decise dal governo per contenere la pandemia da Covid-19. In quell'occasione furono devastate e saccheggiate delle vetrine in via Roma. La polizia ha dato esecuzione a diverse misure cautelari nei confronti anche di minorenni, molti dei quali immigrati di seconda generazione, con precedenti di polizia per varie tipologie di reato e residenti principalmente in zone periferiche della città. L'attività di polizia ha coinvolto circa duecento agenti ed e' coordinata dalla Procura di Torino. Alle 11.00 e' in programma una conferenza stampa a Palazzo di Giustizia.