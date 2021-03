Noto, evade dai domiciliari e resta coinvolto in. un incidente a Rosolini

Poche ore sono bastate ad un 34enne di Noto per commettere una sfilza di violazioni penali ed amministrative. Protagonista della singolare serata è stato F.P., soggetto ristretto agli arresti domiciliari a Noto: dopo aver deciso di uscire, senza autorizzazione, dall’abitazione dove era confinato, F.P. si è recato, insieme alla sua convivente, a Rosolini, dove tuttavia per cause in corso di accertamento è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, impattando contro una BMW lungo via Aldo Moro.

Malgrado gli occupanti dell’altra vettura avessero riportato lesioni, l’uomo non ci ha pensato due volte e si è dato alla fuga con la sua Nissan Micra, evidentemente ben coscio del fatto che se fosse stato identificato si sarebbe trovato in una situazione molto compromettente, visto che si sarebbe dovuto trovare a casa.

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Noto, intervenuti sul luogo dell’incidente, sono tuttavia riusciti in poche ore a ricostruire le circostanze del sinistro, riuscendo ad identificare la vettura coinvolta e fuggita dal luogo dell’impatto. F.P. è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per evasione dagli arresti domiciliari ed omissione di soccorso stradale, e nei suoi confronti sono state altresì elevate le sanzioni amministrative relative alle violazioni al codice della strada commesse dall’uomo durante la guida.