Siracusa, rubano in un supermercato con bimba di 3 anni: coppia denunciata

Due Siracusani, R.T., 30 anni e C.S. di 25, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria poiché responsabili in concorso tra loro di una rapina impropria commessa all’interno di un supermercato della città.

I due, entrati all’interno del negozio apparentemente come normali clienti, si sono furtivamente avvicinati agli espositori degli alcolici ed hanno asportato 10 bottiglie di liquori celandole abilmente dentro una capiente borsa ed all’interno dello zaino della bambina di tre anni che era con loro. Le loro manovre non sono passate tuttavia inosservate all’occhio di una guardia giurata in servizio, che li ha fermati mentre oltrepassavano la linea delle casse senza pagare. I due sono stati quindi condotti presso una saletta appartata nella quale, all’atto della contestazione degli addebiti, hanno dato in escandescenza aggredendo il vigilante: dopo averlo strattonato e spinto, i due sono riusciti ad uscire dalla stanza ed a fuggire, allontanandosi a bordo di un’autovettura unitamente ad una terza persona non ancora identificata.

La loro fuga non è stata tuttavia decisiva: gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri della stazione di Priolo Gargallo mediante la visione delle immagini registrate da sistema video/sorveglianza, hanno permesso di giungere alla chiara identificazione dei due soggetti.